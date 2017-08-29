В Прикамье пропал 62-летний Валентин Рожков, страдающий потерей памяти

В Пермском крае пропал 62-летний мужчина. Родные и волонтёры-поисковики просят отозваться тех, кто знает о месте нахождения Валентина Рожкова, страдающего потерей памяти.

Пенсионер ушёл из дома на улице Сосновой в городе Чайковский вечером 17 августа. После этого его видели 19 августа около горнолыжной базы в Чайковском, а 21 августа мужчину заметили в садовом посёлке около деревни Ольховка. Всех, кто располагает сведениями о месте нахождения пропавшего, просят сообщить волонтёрам поисково-спасательного отряда «Регион» по номеру 89511952971 или в полицию.