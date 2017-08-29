Пожилой водитель погиб в аварии во Владивостоке
Пожилой водитель 1934 года рождения погиб после ДТП во Владивостоке: мужчина получил тупую травму живота, был госпитализирован — но скончался в течение суток, сообщили корреспонденту РИА VladNews в
Пожилой водитель 1934 года рождения погиб после ДТП во Владивостоке: мужчина получил тупую травму живота, был госпитализирован — но скончался в течение суток, сообщили корреспонденту РИА VladNews в
Микрогрузовик Kia Bongo под управлением 83-летнего мужчины двигался со стороны улицы Маковского в сторону Русской. Автомобиль столкнулся с универсалом Nissan Presage. Столкновение произошло накануне в 11:30 в районе дома № 143 по проспекту 100 лет Владивостоку.
Детали ДТП выясняются.