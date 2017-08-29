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05:57 (мск), источник: VLADNEWS

Пожилой водитель погиб в аварии во Владивостоке

Пожилой водитель 1934 года рождения погиб после ДТП во Владивостоке: мужчина получил тупую травму живота, был госпитализирован — но скончался в течение суток, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Источник: VLADNEWS

Микрогрузовик Kia Bongo под управлением 83-летнего мужчины двигался со стороны улицы Маковского в сторону Русской. Автомобиль столкнулся с универсалом Nissan Presage. Столкновение произошло накануне в 11:30 в районе дома № 143 по проспекту 100 лет Владивостоку.

Детали ДТП выясняются.

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