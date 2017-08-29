На правобережье Красноярска произошло массовое ДТП (видео)
Накануне на правобережье Красноярска столкнулись 5 машин. Авария произошла на улице 60 лет Октября.
Накануне на правобережье Красноярска столкнулись 5 машин. Авария произошла на улице 60 лет Октября.
По предварительной информации ГИБДД, водитель за рулем автомобиля Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mazda и двумя машинами Toyota, а также припаркованным автомобилем Subaru с прицепом.
В результате ДТП пострадали 4 человек, двое госпитализированы.
Ещё одна авария произошла ночью на улице Мичурина, 3. Происшествие попало на камеру уличного видеонаблюдения. Водитель двигался по Мичуринскому мосту и на большой скорости врезался в разделитель полос движения. Машина проехала по ограждению несколько метров, после чего упала с него и остановилась. На кадрах видно, что из машины вышел человек и обошел вокруг автомобиля.
В ГИБДД рассказали, что информация о ДТП поступила к ним не от водителя, а от очевидца происшествия. К тому времени, когда на место прибыл экипаж ДПС, ни автомобиля, на водителя на месте не оказалось.
Дорожные полицейские оформили ДТП, поисками автомобилиста будет заниматься отделение полка ДПС.