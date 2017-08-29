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07:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Журналистка спасла жизнь тонущему дальнобойщику во время прямого эфира

Телеведущая техасского телеканала KHOU 11 Бренди Смит (Brandi Smith) спасла попавшего в ловушку в результате урагана «Харви» дальнобойщика Роберта (Robert).

Запись прямого эфира была опубликована в Twitter-аккануте Meetmissjoness и за сутки собрала более 25 тысяч лайков и 12 тысяч ретвитов.

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На видео Смит замечает медленно уходящую под воду фуру, в кабине которой был заперт дальнобойщик. В попытке спасти тонущего человека журналистка останавливает проезжающих мимо помощников шерифа с лодкой на прицепе и просит их помочь водителю грузовика. «Обалдеть, эта женщину нужно наградить», — восхитились корреспонденткой в Twitter.

Как сообщает Mashable, спасательный отряд на лодке подплыл к фуре и переправил дальнобойщика в безопасное место. «Я наконец-то могу дышать», — заявила девушка после удачного спасения.

Ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа. Сначала ему присвоили четвертую категорию опасности, но потом снизили до уровня тропического шторма. По данным The New York Times, от стихийного бедствия погибли как минимум 5 человек, более 10 пострадали.

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28 августа© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Alex Heavy
Боженка он всё видит, живите Америкосы в своей демократической стране
и не суйте свой нос в другие страны - и всё будет у Вас хорошо!!!
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