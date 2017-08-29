Журналистка спасла жизнь тонущему дальнобойщику во время прямого эфира

Запись прямого эфира была опубликована в Twitter-аккануте Meetmissjoness и за сутки собрала более 25 тысяч лайков и 12 тысяч ретвитов.

На видео Смит замечает медленно уходящую под воду фуру, в кабине которой был заперт дальнобойщик. В попытке спасти тонущего человека журналистка останавливает проезжающих мимо помощников шерифа с лодкой на прицепе и просит их помочь водителю грузовика. «Обалдеть, эта женщину нужно наградить», — восхитились корреспонденткой в Twitter.

Как сообщает Mashable, спасательный отряд на лодке подплыл к фуре и переправил дальнобойщика в безопасное место. «Я наконец-то могу дышать», — заявила девушка после удачного спасения.