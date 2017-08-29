Журналистка спасла жизнь тонущему дальнобойщику во время прямого эфира
Телеведущая техасского телеканала KHOU 11 Бренди Смит (Brandi Smith) спасла попавшего в ловушку в результате урагана «Харви» дальнобойщика Роберта (Robert).
Телеведущая техасского телеканала KHOU 11 Бренди Смит (Brandi Smith) спасла попавшего в ловушку в результате урагана «Харви» дальнобойщика Роберта (Robert).
Запись прямого эфира была опубликована в
На видео Смит замечает медленно уходящую под воду фуру, в кабине которой был заперт дальнобойщик. В попытке спасти тонущего человека журналистка останавливает проезжающих мимо помощников шерифа с лодкой на прицепе и просит их помочь водителю грузовика. «Обалдеть, эта женщину нужно наградить», — восхитились корреспонденткой в Twitter.
Как сообщает Mashable, спасательный отряд на лодке подплыл к фуре и переправил дальнобойщика в безопасное место. «Я
Ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа. Сначала ему присвоили четвертую категорию опасности, но потом снизили до уровня тропического шторма. По данным The New York Times, от стихийного бедствия погибли как минимум 5 человек, более 10 пострадали.
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