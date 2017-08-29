Начальник колонии в Красноярском крае задержан за взятку в 5 млн рублей
Москва. 29 августа. INTERFAX.RU — Уголовное дело возбуждено в отношении начальника
Москва. 29 августа. INTERFAX.RU — Уголовное дело возбуждено в отношении начальника
По предварительной версии, в начале июня этого года подозреваемый предложил отбывающему наказание за мошенничество осужденному за взятку в 8 млн рублей. подготовить на него материалы с положительными характеристиками для
«24 августа супруга осужденного передала посреднику часть взятки в сумме 5 млн рублей, после чего он был задержан сотрудниками УФСБ, и дальше его общение с начальником колонии проходило под контролем оперативных сотрудников. Посредник привез деньги начальнику колонии домой, и после передачи оба были задержаны», — говорится в сообщении.
Как уточнили агентству «Интерфаксу» в главном управлении ФСИН России по региону, операция по задержанию начальника колонии проходила при активном участии сотрудников управления службы безопасности краевой ФСИН.
Уголовное дело в отношении руководителя
Подозреваемый в настоящее время арестован.