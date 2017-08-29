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06:59 (мск), источник: Интерфакс

Начальник колонии в Красноярском крае задержан за взятку в 5 млн рублей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU — Уголовное дело возбуждено в отношении начальника колонии-поселения № 26 главного управления ФСИН России по Красноярскому краю, который уличен в крупной взятке, сообщило главное следственное управление СКР по региону во вторник.

По предварительной версии, в начале июня этого года подозреваемый предложил отбывающему наказание за мошенничество осужденному за взятку в 8 млн рублей. подготовить на него материалы с положительными характеристиками для условно-досрочного освобождения.

«24 августа супруга осужденного передала посреднику часть взятки в сумме 5 млн рублей, после чего он был задержан сотрудниками УФСБ, и дальше его общение с начальником колонии проходило под контролем оперативных сотрудников. Посредник привез деньги начальнику колонии домой, и после передачи оба были задержаны», — говорится в сообщении.

Как уточнили агентству «Интерфаксу» в главном управлении ФСИН России по региону, операция по задержанию начальника колонии проходила при активном участии сотрудников управления службы безопасности краевой ФСИН.

Уголовное дело в отношении руководителя колонии-поселения открыто по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Подозреваемый в настоящее время арестован.

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