Начальник колонии в Красноярском крае задержан за взятку в 5 млн рублей

По предварительной версии, в начале июня этого года подозреваемый предложил отбывающему наказание за мошенничество осужденному за взятку в 8 млн рублей. подготовить на него материалы с положительными характеристиками для условно-досрочного освобождения.

«24 августа супруга осужденного передала посреднику часть взятки в сумме 5 млн рублей, после чего он был задержан сотрудниками УФСБ, и дальше его общение с начальником колонии проходило под контролем оперативных сотрудников. Посредник привез деньги начальнику колонии домой, и после передачи оба были задержаны», — говорится в сообщении.

Как уточнили агентству «Интерфаксу» в главном управлении ФСИН России по региону, операция по задержанию начальника колонии проходила при активном участии сотрудников управления службы безопасности краевой ФСИН.

Уголовное дело в отношении руководителя колонии-поселения открыто по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).