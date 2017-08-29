Трамваи встали в Челябинске из-за столкновения вагона с легковушкой

Столкновение вагона с легковой иномаркой парализовало движение трамваев в Ленинском районе Челябинска, об этом корреспонденту «АиФ-Челябинск» рассказал очевидец происшествия.

«Kia Spectra столкнулась с “Ладой” и вылетела на рельсы, где задела трамвай № 22. Движение стоит в сторону ЧТПЗ, в противоположном направлении транспорт пока идёт», — рассказала жительница Челябинска Дарья.