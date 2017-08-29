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06:59 (мск), источник: АиФ Челябинск

Трамваи встали в Челябинске из-за столкновения вагона с легковушкой

ДТП случилось в Ленинском районе.

Столкновение вагона с легковой иномаркой парализовало движение трамваев в Ленинском районе Челябинска, об этом корреспонденту «АиФ-Челябинск» рассказал очевидец происшествия.

ДТП в районе остановки «ул. Лизы Чайкиной» произошло около 8 часов утра 29 августа.

«Kia Spectra столкнулась с “Ладой” и вылетела на рельсы, где задела трамвай № 22. Движение стоит в сторону ЧТПЗ, в противоположном направлении транспорт пока идёт», — рассказала жительница Челябинска Дарья.

Добавим, что авария утром во вторник помешала движению трамваев и в Металлургическом районе: горожане рассказали в соцсети, что недалеко от Лакокрасочного завода легковой автомобиль заехал под прицеп грузовика, в результате маршруты № 3 и № 20 направляют на северо-запад.

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