Трамваи встали в Челябинске из-за столкновения вагона с легковушкой
ДТП случилось в Ленинском районе.
ДТП случилось в Ленинском районе.
Столкновение вагона с легковой иномаркой парализовало движение трамваев в Ленинском районе Челябинска, об этом корреспонденту «АиФ-Челябинск» рассказал очевидец происшествия.
ДТП в районе остановки «ул. Лизы Чайкиной» произошло около 8 часов утра 29 августа.
«Kia Spectra столкнулась с “Ладой” и вылетела на рельсы, где задела трамвай № 22. Движение стоит в сторону ЧТПЗ, в противоположном направлении транспорт пока идёт», — рассказала жительница Челябинска Дарья.
Добавим, что авария утром во вторник помешала движению трамваев и в Металлургическом районе: горожане рассказали в соцсети, что недалеко от Лакокрасочного завода легковой автомобиль заехал под прицеп грузовика, в результате маршруты № 3 и № 20 направляют на