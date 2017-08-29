Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: украинские туристки в Крыму удивили британского журналиста
Глава МИД Германии «язвительно» отчитался об ужине с Путиным
На борту вылетевшего из Москвы самолета умерла пассажирка
Как превратить тесную кухню в просторную студию
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
В Донецке ответили Порошенко на поздравление с Днем города – СМИ
Сенатор об ответе РФ на присутствие США на Украине
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Сенатор поведал о ответе РФ на военное присутствие США на Украине
Ани Лорак показала фигуру в бикини Armani
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
12Последствия урагана «Харви» в Техасе
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
07:18 (мск), источник: 365info.kz

Перепутавшую тела младенцев медсестру накажут в Шымкенте

Специальная комиссия установила медсестру, перепутавшую тела новорожденных в шымкенстком роддоме.

Источник: 365info.kz

Об этом телеканалу «Астана» рассказала главный врач перинатального центра № 4 Гульбану Сыздыкова. По ее словам, медсестра сейчас находится на больничном, меры в ее отношении будут приняты после окончания служебной проверки.

Читайте также
Матери, пытавшейся продать дочь в Талдыкоргане, грозит 8 лет тюрьмы

Также временно отстранен от должности заместитель главврача по лечебной части. Кроме того, Сыздыкова назвала предварительные причины смерти недоношенного малыша. — Предварительная причина смерти — это недоношенность, внутрижелудочное кровоизлияние..

Как следствие недоношенности. Точные причины смерти будут определены после гистологического исследования. По результатам служебного расследования, после того, как будет доказана, допустим, или не доказана вина медицинских работников, будут приняты соответствующие меры в пределах законности, — пояснила Гульбану Сыздыкова..

21 августа жительница Шымкента Айжан Кенжетайкызы сообщила, что родила недоношенного мальчика, а спустя несколько дней младенец скончался. При этом сотрудники роддома выдали матери тело другого малыша, после чего возмущенная женщина написала заявление в полицию.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Без паранджи: какими казашки были раньше
Совбез ООН обсудит ракетный пуск КНДР на экстренном заседании
Президент США верит в нормализацию отношений с Россией
Киев законодательно определит Россию как «страну-агрессора»
Шарапова победила вторую «ракетку» мира на старте US Open
В сети посмеялись над "промазавшей" по Японии Северной Кореей
Глава КПРФ Геннадий Зюганов обратился к гражданам России
У Марка Цукерберга родилась дочь Август
Спорт
Куда уйдет Дзюба? Сколько стоит Смолов? Подробности Стали известны детали двух самых главных трансферов финишного отрезка летнего трансферного окна
Авто
Как выглядит Ferrari, которую на 40 лет забыли в гараже (фото) Уникальный автомобиль, выпущенный полвека назад ограниченным тиражом, пустят с молотка за за 2 000 000 евро
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х Когда-то все подростки взахлеб смотрели сериалы вроде «Сплетницы», «Баффи» и «Дневников вампира», а девочки, конечно, мечтали походить на их героинь. Как сейчас выглядят и чем занимаются бывшие кумиры?
Недвижимость
Петербург занялся стройкой долгожданных станций метро
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Леди
Искусство в тренде: примерь украшения с легендарных картин На героинь сегодняшней статьи смотреть очень интересно, а разглядывать их серьги и жемчужные колье — отдельное удовольствие
Дети
40-летняя ведущая «Утра России» впервые стала мамой У Анастасии Чернобровиной родился сын.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь