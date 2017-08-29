Перепутавшую тела младенцев медсестру накажут в Шымкенте

Об этом телеканалу «Астана» рассказала главный врач перинатального центра № 4 Гульбану Сыздыкова. По ее словам, медсестра сейчас находится на больничном, меры в ее отношении будут приняты после окончания служебной проверки.

Также временно отстранен от должности заместитель главврача по лечебной части. Кроме того, Сыздыкова назвала предварительные причины смерти недоношенного малыша. — Предварительная причина смерти — это недоношенность, внутрижелудочное кровоизлияние..



Как следствие недоношенности. Точные причины смерти будут определены после гистологического исследования. По результатам служебного расследования, после того, как будет доказана, допустим, или не доказана вина медицинских работников, будут приняты соответствующие меры в пределах законности, — пояснила Гульбану Сыздыкова..



21 августа жительница Шымкента Айжан Кенжетайкызы сообщила, что родила недоношенного мальчика, а спустя несколько дней младенец скончался. При этом сотрудники роддома выдали матери тело другого малыша, после чего возмущенная женщина написала заявление в полицию.