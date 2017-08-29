В Перми на улице Свердлова в ДТП смяло автомобиль

Пользователи социальных сетей опубликовали фото с места ДТП, которое произошло около 21.00 на улице Свердлова в Мотовилихинском районе Перми 28 августа.

На изображениях видно, что у одного из участников ДТП, автомобиля ВАЗ, смята задняя часть кузова. Автомобиль стоит перпендикулярно направлению движения. Вплотную к нему на обочине припаркован внедорожник, у которого разбита передняя часть кузова. Обстоятельства происшествия уточняются.