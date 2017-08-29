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07:13 (мск), источник: Newtimes.kz

Матери, пытавшейся продать дочь в Талдыкоргане, грозит 8 лет тюрьмы

После задержания женщина, раскаялась и рассказала, что не могла прокормить ни себя, ни девочку. На вырученные средства собиралась снять комнату и купить продукты, передает телеканал КТК.

Источник: Newtimes.kz

Теперь 30-летней женщине грозит срок и лишение материнских прав. Ее дочь уже третьи сутки в больнице.

По словам врачей, девочка ухоженная и здоровая, но тяжело привыкает к казенным стенам. Полицейским даже пришлось под конвоем привозить мать для кормления.

«Было также установлено, что она прибыла в Казахстан весной этого года в поисках сезонной работы и родила ребенка в мае текущего года. В настоящее время по факту было возбуждено уголовное производство, предусмотренное статьей 135 УК РК, то есть «Торговля несовершеннолетними», — прокомментировал официальный представитель ДВД Алматинской области Кобейхан Нурахмет.

Напомним, что гражданку Узбекистана поймали с поличным, когда она уже собиралась отдать трехмесячную дочь в чужие руки за 400 тысяч тенге.

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