Матери, пытавшейся продать дочь в Талдыкоргане, грозит 8 лет тюрьмы

Источник: Newtimes.kz

Теперь 30-летней женщине грозит срок и лишение материнских прав. Ее дочь уже третьи сутки в больнице.

По словам врачей, девочка ухоженная и здоровая, но тяжело привыкает к казенным стенам. Полицейским даже пришлось под конвоем привозить мать для кормления.

«Было также установлено, что она прибыла в Казахстан весной этого года в поисках сезонной работы и родила ребенка в мае текущего года. В настоящее время по факту было возбуждено уголовное производство, предусмотренное статьей 135 УК РК, то есть «Торговля несовершеннолетними», — прокомментировал официальный представитель ДВД Алматинской области Кобейхан Нурахмет.