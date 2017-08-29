17 невест украли с начала года в Сайрамском районе ЮКО

Так, один из таких случаев произошел в одном из поселков района. 17 августа текущего года в дежурную часть Сайрамского РУВД обратились родители молодой девушки, 2000 г. р. о том, что ее похитили неизвестные лица. Сразу же данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР Сайрамского РУВД по статье 126 УК РК «Незаконное лишение свободы».

С целью установления местонахождения 17-летней девушки создали следственно-оперативную группу, которая занялась ее розыском. Спустя несколько дней, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, полицейские обнаружили похищенную девушку на квартире родственников ее молодого человека в Шымкенте. Со слов девушки установлено, что ее никто не похищал, а она сама убежала со своим парнем, чтобы выйти за него замуж против воли ее родителей. В данное время следователями выясняются все обстоятельства происшедшего.