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07:34 (мск), источник: dostup1.ru

«Водитель пьяный, а автоледи без прав»: ГИБДД расследует жуткое ДТП с рухнувшим столбом на ЧМЗ

Женщина и ее пассажир госпитализированы с тяжелейшими травмами в больницу.

Все участники ДТП с рухнувшим столбом в Металлургическом районе Челябинска нарушали правила дорожного движения — водитель Kia оказался пьян, а автоледи, управлявшая кроссовером вообще села за руль, не имея прав, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По факту ДТП с двумя тяжело пострадавшими на улице Румянцева 28 августа проводится административное расследование. Предварительно установлено, что за рулем быстро ехавшего кроссовера Nissan находилась 34-летняя женщина, которая вылетела впоследствии через окно. Горожанка не имела водительских прав. Ее 28-летнего пассажира в конвульсиях деблокировали из авто спасатели. Второй участник аварий на Kia, как выяснилось, и спровоцировал ДТП.

«За рулем Kia находился 48-летний водитель, который был в состоянии алкогольного опьянения. При повороте налево он не уступил дорогу кроссоверу и совершил столкновение со встречным Nissan, который после удара изменил направление движения и врезался в фонарный столб, обрушив его на авто», — рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

Женщина и ее пассажир, находившиеся в Nissan, были госпитализированы в бессознательном состоянии. У горожанки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга, открытый перелом руки и компрессионный перелом позвоночника. У мужчины — переломы свода и основания черепа, ушиб головного мозга, закрытый перелом плеча и тупую травму живота.

Степень вины каждого из участником ДТП будет установлена после проведения расследования. Водителю Kia грозит уголовная ответственность.

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