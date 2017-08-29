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07:56 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Смертельное ДТП произошло на трассе под Новосибирском

Вечером 28 августа на Северном объезде столкнулись «Toyota Avensis» и «КамАЗ», об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Смертельное ДТП произошло на трассе под Новосибирском в 21:30 на Северном объезде, заявили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

На 63-м километре столкнулись автомобили «Toyota Avensis» и «КамАЗ». 29-летний водитель седана не справился с управлением и выехал на обочину. От полученных травм скончалась 63-летняя пассажирка Тойоты.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства аварии.

Напомним, еще одно ДТП на Северном объезде произошло 27 августа. В аварии пострадали четыре автомобиля.

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