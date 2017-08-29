Смертельное ДТП произошло на трассе под Новосибирском
Вечером 28 августа на Северном объезде столкнулись «Toyota Avensis» и «КамАЗ», об этом сообщают в
Вечером 28 августа на Северном объезде столкнулись «Toyota Avensis» и «КамАЗ», об этом сообщают в
Смертельное ДТП произошло на трассе под Новосибирском в 21:30 на Северном объезде, заявили в
На 63-м километре столкнулись автомобили «Toyota Avensis» и «КамАЗ». 29-летний водитель седана не справился с управлением и выехал на обочину. От полученных травм скончалась 63-летняя пассажирка Тойоты.
По факту ДТП проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства аварии.
Напомним, еще одно ДТП на Северном объезде произошло 27 августа. В аварии пострадали четыре автомобиля.