В Башкирии изъяли крупную партию наркотиков
Женщина хранила полкило запрещенных веществ.
Женщина хранила полкило запрещенных веществ.
На днях в исправительной колонии города Салавата задержали мать одного из осужденных. Женщину заподозрили в хранении наркотических и психотропных средств и как, выяснилось, не зря. Когда полиция провела обыск в доме у подозреваемой, обнаружились интересные подробности.
— В микроволновой печи местная жительница хранила 6 кусков гашиша общей массой 97,96 гр., сверток с метадоном массой 0,583 гр., — сообщили в