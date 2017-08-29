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08:07 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии изъяли крупную партию наркотиков

Женщина хранила полкило запрещенных веществ.

На днях в исправительной колонии города Салавата задержали мать одного из осужденных. Женщину заподозрили в хранении наркотических и психотропных средств и как, выяснилось, не зря. Когда полиция провела обыск в доме у подозреваемой, обнаружились интересные подробности.

— В микроволновой печи местная жительница хранила 6 кусков гашиша общей массой 97,96 гр., сверток с метадоном массой 0,583 гр., — сообщили в пресс-службе УФСИН республики. — По факту обнаружения наркотиков проводятся следственные действия.

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