В Башкирии изъяли крупную партию наркотиков

На днях в исправительной колонии города Салавата задержали мать одного из осужденных. Женщину заподозрили в хранении наркотических и психотропных средств и как, выяснилось, не зря. Когда полиция провела обыск в доме у подозреваемой, обнаружились интересные подробности.