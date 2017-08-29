В МВД РК рассказали подробности задержания казахстанок в Бразилии
В Министерстве внутренних дел рассказали подробности задержания двух девушек из Казахстана в Бразилии, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Министерстве внутренних дел рассказали подробности задержания двух девушек из Казахстана в Бразилии, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По данным директора Департамента госязыка и информации Алмаса Садубаева, в феврале 2017 года в МВД поступила информация о задержании в бразильском городе
«Департаментом по борьбе с наркобизнесом МВД РК совместно с МИД РК и при поддержке Управления по борьбе с наркотиками США организовано проведение комплексных
При проведении
«Данные обстоятельства позволили принять судом города
Ранее сообщалось, что двое жителей Карагандинской области получили тюремные сроки в Бразилии. Их осудили на семь лет лишения свободы за перевозку наркотиков. Как стало известно, в преступную деятельность их вовлекла 25-летняя казахстанка вместе с гражданином Иордании. Женщина выдавала им небольшие посылки. Она уверяла перевозчиков, что внутри находятся бриллианты и их разрешено провозить.
После того как об этом стало известно в Казахстане, полицейские начали расследование по статье 128, часть 3 «Купля-продажа или совершение иных сделок в отношении лица, равно как его эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача в целях эксплуатации».