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08:58 (мск), источник: Tengrinews

В МВД РК рассказали подробности задержания казахстанок в Бразилии

В Министерстве внутренних дел рассказали подробности задержания двух девушек из Казахстана в Бразилии, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По данным директора Департамента госязыка и информации Алмаса Садубаева, в феврале 2017 года в МВД поступила информация о задержании в бразильском городе Сан-Паулу двух гражданок Казахстана, у каждой из которых изъят кокаин весом два килограмма.

«Департаментом по борьбе с наркобизнесом МВД РК совместно с МИД РК и при поддержке Управления по борьбе с наркотиками США организовано проведение комплексных оперативно-разыскных мероприятий на территории стран СНГ и Латинской Америки на причастность других граждан Казахстана к наркотрафику. В результате задержана гражданка Казахстана Концевич Евгения Александровна, которая под предлогом перевозки алмазных изделий завербовала Миневскую С. и Черникову К. и направила их в Бразилию, где они и были задержаны», — пояснил Садубаев.

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При проведении оперативно-следственных действий была доказана вербовка девушек с целью эксплуатации. Концевич была осуждена на шесть лет и восемь месяцев лишения свободы.

«Данные обстоятельства позволили принять судом города Сан-Паулу как доказательство факта невиновности гражданки Казахстана Миневской С. в преднамеренной контрабанде наркотических средств и оправдать ее по всем пунктам обвинения. МИД Республики Казахстан обжалует решение суда в отношении второй задержанной гражданки Казахстана Черниковой К., которая приговорена к семи годам лишения свободы», — отметил Садубаев.

Ранее сообщалось, что двое жителей Карагандинской области получили тюремные сроки в Бразилии. Их осудили на семь лет лишения свободы за перевозку наркотиков. Как стало известно, в преступную деятельность их вовлекла 25-летняя казахстанка вместе с гражданином Иордании. Женщина выдавала им небольшие посылки. Она уверяла перевозчиков, что внутри находятся бриллианты и их разрешено провозить.

После того как об этом стало известно в Казахстане, полицейские начали расследование по статье 128, часть 3 «Купля-продажа или совершение иных сделок в отношении лица, равно как его эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача в целях эксплуатации».

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