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09:08 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Иркутске неизвестные украли с яхты гидроцикл за 700 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело.

Иркутские полицейские устанавливают подозреваемых в краже дорогостоящего плавсредства. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

О краже с территории яхт-клуба в микрорайоне Солнечный в областном центре правоохранителям стало известно днем 28 августа. Как установили сыщики, неизвестные ночью украли гидроцикл «BRP-DOO SPARK 2 up 900 HO ACE TRIXX», который располагался на одной из яхт. Ущерб составил порядка 700 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Всех, кто что-либо знает о произошедшем или о местонахождении гидроцикла, полиция просит обращаться по телефонам: 35−01−01, 21−29−37 или 02.

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