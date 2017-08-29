В Иркутске неизвестные украли с яхты гидроцикл за 700 тысяч рублей

Иркутские полицейские устанавливают подозреваемых в краже дорогостоящего плавсредства. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

О краже с территории яхт-клуба в микрорайоне Солнечный в областном центре правоохранителям стало известно днем 28 августа. Как установили сыщики, неизвестные ночью украли гидроцикл «BRP-DOO SPARK 2 up 900 HO ACE TRIXX», который располагался на одной из яхт. Ущерб составил порядка 700 тысяч рублей.