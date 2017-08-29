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08:12 (мск), источник: dostup1.ru

ФСБ перекрыла канал доставки гашиша на Южный Урал из Санкт-Петербурга

Дилеры маскировали наркотик под детский шоколадный напиток.

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области выявили и пресекли устойчивый межрегиональный канал доставки наркотических средств из Санкт-Петербурга на Южный Урал, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Ранее судимый житель Миасса через интернет купил крупную партию гашиша для дальнейшего сбыта. Товар получен почтовым грузоотправлением, замаскированным под детский шоколадный напиток — только вместо сладкой жидкости в бутылочках оказалось почти полкило наркотика. Дилера задержали оперативные сотрудники УФСБ, 0,47 кг гашиша из оборота изъято», — говорится в сообщении.

Миасский городской суд признал мужчину виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков и назначил ему наказание в виде 7 лет колонии строгого режима.

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