ФСБ перекрыла канал доставки гашиша на Южный Урал из Санкт-Петербурга
Дилеры маскировали наркотик под детский шоколадный напиток.
Дилеры маскировали наркотик под детский шоколадный напиток.
Сотрудники УФСБ России по Челябинской области выявили и пресекли устойчивый межрегиональный канал доставки наркотических средств из
«Ранее судимый житель Миасса через интернет купил крупную партию гашиша для дальнейшего сбыта. Товар получен почтовым грузоотправлением, замаскированным под детский шоколадный напиток — только вместо сладкой жидкости в бутылочках оказалось почти полкило наркотика. Дилера задержали оперативные сотрудники УФСБ, 0,47 кг гашиша из оборота изъято», — говорится в сообщении.
Миасский городской суд признал мужчину виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков и назначил ему наказание в виде 7 лет колонии строгого режима.