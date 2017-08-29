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09:44 (мск), источник: ТАСС

Три человека погибли в пожаре в Колпашево Омской области

Из многоквартирного дома было эвакуировано 60 человек. Одна пострадавшая находится в больнице.

ТАСС, 29 августа. /ТАСС/. Два человека погибли, один скончался в больнице в результате пожара, произошедшего вечером понедельника в городе Колпашево Томской области. Предварительная причина пожара — поджог, сообщила во вторник единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Колпашевского района.

«В 21:16 (15:16 мск) произошло возгорание на третьем этаже жилого многоквартирного дома города Колпашево. В результате пожара пострадали два человека (один из них ночью скончался в больнице), два человека погибли на месте», — говорится в сводке ЕДДС.

Уточняется, что одна пострадавшая в пожаре женщина находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. По информации ЕДДС, площадь пожара составила девять квадратных метров, из здания было эвакуировано 60 человек.

«Предварительная причина пожара — внесение постороннего источника огня (поджог)», — сказано в сводке.

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