В Красноярске задержали хозяйку сгоревшего дома престарелых
КРАСНОЯРСК, 29 авг — РИА Новости. Задержана владелица красноярского пансионата для престарелых, где в понедельник в огне погибли три постояльца, сообщает
КРАСНОЯРСК, 29 авг — РИА Новости. Задержана владелица красноярского пансионата для престарелых, где в понедельник в огне погибли три постояльца, сообщает
«В настоящее время назначены экспертизы, проведен допрос руководства и персонала, по месту жительства 47-летней владелицы пансионата проведен обыск и изъята представляющая интерес для следствия документация, сама она задержана в порядке статьи 91 УПК РФ, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о ее аресте. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.
Пожар в частном пансионате «Жемчужина» начался в красноярском микрорайоне Покровка днем в понедельник и распространился на площади 200 «квадратов», но был оперативно потушен. Три человека погибли, одна женщина пострадала. По данным региональных властей, 26 постояльцев сгоревшего дома направлены в краевые учреждения социальной защиты населения, семерых забрали родственники.
Ранее сообщалось, что это частное учреждение не входило в реестр поставщиков социальных услуг, который формируется министерством социальной политики края.