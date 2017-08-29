В Красноярске задержали хозяйку сгоревшего дома престарелых

«В настоящее время назначены экспертизы, проведен допрос руководства и персонала, по месту жительства 47-летней владелицы пансионата проведен обыск и изъята представляющая интерес для следствия документация, сама она задержана в порядке статьи 91 УПК РФ, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о ее аресте. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.