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08:36 (мск), источник: РИА Новости

В Красноярске задержали хозяйку сгоревшего дома престарелых

КРАСНОЯРСК, 29 авг — РИА Новости. Задержана владелица красноярского пансионата для престарелых, где в понедельник в огне погибли три постояльца, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Красноярскому краю.

«В настоящее время назначены экспертизы, проведен допрос руководства и персонала, по месту жительства 47-летней владелицы пансионата проведен обыск и изъята представляющая интерес для следствия документация, сама она задержана в порядке статьи 91 УПК РФ, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о ее аресте. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.

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Три человека погибли при пожаре в доме престарелых в Красноярске

Пожар в частном пансионате «Жемчужина» начался в красноярском микрорайоне Покровка днем в понедельник и распространился на площади 200 «квадратов», но был оперативно потушен. Три человека погибли, одна женщина пострадала. По данным региональных властей, 26 постояльцев сгоревшего дома направлены в краевые учреждения социальной защиты населения, семерых забрали родственники.

Ранее сообщалось, что это частное учреждение не входило в реестр поставщиков социальных услуг, который формируется министерством социальной политики края.

Пожар в красноярском доме престарелых: у пациентов не было возможности спастись
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28 августа© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Сергей Костенко
Писали, пожар начался с соседней бани - когда там обыски пройдут???
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