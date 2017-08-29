Пострадавшему при взрыве автомобиля в Уфе ампутировали ногу
Уфимские медики ампутировали ногу мужчине, который получил множественные раны ног при взрыве автомобиля возле торгового центра «Южный полюс» на улице Армавирской.
Уфимские медики ампутировали ногу мужчине, который получил множественные раны ног при взрыве автомобиля возле торгового центра «Южный полюс» на улице Армавирской.
Об этом «Вестям» сообщил источник в правоохранительных органах.
Напомним, накануне следком возбудил по факту случившегося сразу два уголовных дела. Как выяснилось, пострадавший является бывшим сотрудником правоохранительных органов.