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09:02 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Пострадавшему при взрыве автомобиля в Уфе ампутировали ногу

Уфимские медики ампутировали ногу мужчине, который получил множественные раны ног при взрыве автомобиля возле торгового центра «Южный полюс» на улице Армавирской.

Об этом «Вестям» сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, накануне следком возбудил по факту случившегося сразу два уголовных дела. Как выяснилось, пострадавший является бывшим сотрудником правоохранительных органов.

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