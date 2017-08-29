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09:40 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Ушедшую из медучреждения 17-летнюю девушку ищут в Ростовской области

Ушедшую из медучреждения 17-летнюю Александру Лазуренко разыскивают правоохранители в Красносулинском районе Ростовской области.

По информации ГУ МВД РФ по региону, девушка пропала 27 августа.

Ее приметы: на вид 15−17 лет, среднего телосложения, рост 140 см, зеленые глаза, русые прямые волосы до плеч.

В день исчезновения несовершеннолетняя была одета в в желтое платье без рукавов и фиолетовые открытые сандалии.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просят позвонить в полицию по телефону: 8 (86367) 5−26−40.

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