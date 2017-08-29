Ушедшую из медучреждения 17-летнюю девушку ищут в Ростовской области
Ушедшую из медучреждения 17-летнюю Александру Лазуренко разыскивают правоохранители в Красносулинском районе Ростовской области.
Ушедшую из медучреждения 17-летнюю Александру Лазуренко разыскивают правоохранители в Красносулинском районе Ростовской области.
По информации ГУ МВД РФ по региону, девушка пропала 27 августа.
Ее приметы: на вид 15−17 лет, среднего телосложения, рост 140 см, зеленые глаза, русые прямые волосы до плеч.
В день исчезновения несовершеннолетняя была одета в в желтое платье без рукавов и фиолетовые открытые сандалии.
Всех, кому