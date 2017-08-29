В Армавире в ДТП погибли 2 человека, четверо травмированы

Источник: Югополис

По предварительным данным, на улице Загорской водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по главной дороге, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada.

В результате ДТП 20-летний водитель Lada и 32-летний пассажир Volkswagen от полученных травм скончались на месте аварии. Также с травмами различной степени тяжести в лечебное учреждение доставлены 17-летний, 19-летний, 22-летний пассажиры Lada и 34-летний водитель Volkswagen.