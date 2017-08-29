Экс-строителю отелей Hyatt смягчили наказание — на условное

Отметим, слушание в суде первой инстанции — Фрунзенском районном суде Владивостока — прошло в особом порядке: УК РФ предусматривает в этом случае упрощенный порядок, то есть без исследования доказательств, что намного быстрее.

Напомним, Фрунзенский суд осудил Сергея Запорожца по статье 160 УК РФ (растрата) на 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима, а также лишил его права замещать руководящие должности в муниципальных и государственных учреждениях сроком на 2 года. Необходимо отметить, что Запорожец добровольно возместил ущерб в полном объеме (более 1,8 миллиона).