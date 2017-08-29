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09:37 (мск), источник: VLADNEWS

Экс-строителю отелей Hyatt смягчили наказание — на условное

Приморский краевой суд изменил приговор Сергею Запорожцу.

Источник: VLADNEWS

Приморский краевой суд изменил приговор в отношении бывшего руководителя «Приморкрайстроя» Сергея Запорожца, сообщил корреспонденту РИА VladNews представитель суда. Решением апелляционной инстанции, реальное лишение свободы для Запорожца было изменено на условное.

Отметим, слушание в суде первой инстанции — Фрунзенском районном суде Владивостока — прошло в особом порядке: УК РФ предусматривает в этом случае упрощенный порядок, то есть без исследования доказательств, что намного быстрее.

Напомним, Фрунзенский суд осудил Сергея Запорожца по статье 160 УК РФ (растрата) на 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима, а также лишил его права замещать руководящие должности в муниципальных и государственных учреждениях сроком на 2 года. Необходимо отметить, что Запорожец добровольно возместил ущерб в полном объеме (более 1,8 миллиона).

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