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09:19 (мск), источник: АиФ Челябинск

Двор в Миассе оцепили из-за сообщения о гранате

Предмет, похожий на боеприпас, нашёл один из горожан.

Полиция в Миассе оцепила двор жилого дома в посёлке Строителей днём 28 августа из-за сообщения о гранате, об этом корреспонденту «АиФ-Челябинск» рассказала пресс-секретарь городской полиции Ольга Суханова.

«В отделение обратился 25-летний житель города, который сообщил, что на Каменном карьере он нашёл предмет, похожий на гранату. На указанный мужчиной адрес прибыли сотрудники полиции и сапёры Росгвардии. Установлено, что предмет является муляжом гранаты и не представляет опасности для жизни людей», — уточнила представитель ведомства.

Напомним, ранее бойцы ОМОН выезжали в один из пунктов приёма лома в Магнитогорске, где обнаружили несколько танковых снарядов.

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