Двор в Миассе оцепили из-за сообщения о гранате

Полиция в Миассе оцепила двор жилого дома в посёлке Строителей днём 28 августа из-за сообщения о гранате, об этом корреспонденту «АиФ-Челябинск» рассказала пресс-секретарь городской полиции Ольга Суханова.

«В отделение обратился 25-летний житель города, который сообщил, что на Каменном карьере он нашёл предмет, похожий на гранату. На указанный мужчиной адрес прибыли сотрудники полиции и сапёры Росгвардии. Установлено, что предмет является муляжом гранаты и не представляет опасности для жизни людей», — уточнила представитель ведомства.