Двор в Миассе оцепили из-за сообщения о гранате
Предмет, похожий на боеприпас, нашёл один из горожан.
Предмет, похожий на боеприпас, нашёл один из горожан.
Полиция в Миассе оцепила двор жилого дома в посёлке Строителей днём 28 августа
«В отделение обратился 25-летний житель города, который сообщил, что на Каменном карьере он нашёл предмет, похожий на гранату. На указанный мужчиной адрес прибыли сотрудники полиции и сапёры Росгвардии. Установлено, что предмет является муляжом гранаты и не представляет опасности для жизни людей», — уточнила представитель ведомства.
Напомним, ранее бойцы ОМОН выезжали в один из пунктов приёма лома в Магнитогорске, где обнаружили несколько танковых снарядов.