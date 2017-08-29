Рыба в Шершневском водохранилище погибла из-за цветения водорослей

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, в конце июня местные жители пожаловались на замор рыбы. Берег Шершневского водохранилища усеян мертвой рыбой. Прокурор Челябинской области Александр Кондратьев поручил природоохранному прокурору проконтролировать ход и результаты проверки по факту гибели рыбы в Шершневском водохранилище.

Специалисты Росрыболовства и ФГБУ «Главрыбвод» произвели замеры температуры воды и содержания растворенного в воде кислорода. Исследование показало, что в результате активного цветения сине-зеленых водорослей, вызванного повышением температуры воды, ночью в Шершневском водохранилище резко снижается содержание растворенного в воде кислорода. Сочетание указанных природных факторов приводит к возникновению частичных заморных явлений естественного характера.