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09:18 (мск), источник: Nakanune.ru

Рыба в Шершневском водохранилище погибла из-за цветения водорослей

Рыба в Шершневском водохранилище погибла в результате активного цветения сине-зеленых водорослей.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, в конце июня местные жители пожаловались на замор рыбы. Берег Шершневского водохранилища усеян мертвой рыбой. Прокурор Челябинской области Александр Кондратьев поручил природоохранному прокурору проконтролировать ход и результаты проверки по факту гибели рыбы в Шершневском водохранилище.

Специалисты Росрыболовства и ФГБУ «Главрыбвод» произвели замеры температуры воды и содержания растворенного в воде кислорода. Исследование показало, что в результате активного цветения сине-зеленых водорослей, вызванного повышением температуры воды, ночью в Шершневском водохранилище резко снижается содержание растворенного в воде кислорода. Сочетание указанных природных факторов приводит к возникновению частичных заморных явлений естественного характера.

В ведомстве подчеркнули, что в 2017 году не зафиксировано фактов несоответствия качества питьевой воды санитарно-эпидемиологическим нормам.

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