Рыба в Шершневском водохранилище погибла из-за цветения водорослей
Рыба в Шершневском водохранилище погибла в результате активного цветения
Рыба в Шершневском водохранилище погибла в результате активного цветения
Об этом Накануне.RU сообщили в
Напомним, в конце июня местные жители пожаловались на замор рыбы. Берег Шершневского водохранилища усеян мертвой рыбой. Прокурор Челябинской области Александр Кондратьев поручил природоохранному прокурору проконтролировать ход и результаты проверки по факту гибели рыбы в Шершневском водохранилище.
Специалисты Росрыболовства и ФГБУ «Главрыбвод» произвели замеры температуры воды и содержания растворенного в воде кислорода. Исследование показало, что в результате активного цветения
В ведомстве подчеркнули, что в 2017 году не зафиксировано фактов несоответствия качества питьевой воды