В поселке Подтесово Красноярского края полицейские убили медведя
О появлении медведя в Подтесово местные жители сообщали неделю назад.
О появлении медведя в Подтесово местные жители сообщали неделю назад.
В Енисейском районе полицейским пришлось застрелить медведя, который вышел на улицу поселка Подтесово. Ранее жители поселка неоднократно сообщали о том, что хищник выходит к населенному пункту, именно поэтому было принято решение обезвредить медведя.
По сообщениям местных жителей, зверь поедал ягоду на огородах, а также черемуху на улице.
«Решение принято сотрудниками полиции в связи с тем, что ранее неоднократно регистрировались сообщения о выходе хищника в данный населенный пункт. Кроме того, накануне в городе Лесосибирске вышедший из леса медведь нанес тяжкие повреждения мужчине, который в данный момент находится в больнице», — объяснили в
О появлении медведя в Подтесово местные жители сообщали неделю назад. По информации ГТРК «Красноярск», жители стали слышать по ночам странные звуки, на утро обнаружили сломанные деревья, заборы и калитки, потоптанные палисадники. В населенном пункте была создана оперативная группа из спасателей и охотников, их задачей была ликвидация зверя.