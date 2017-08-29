В поселке Подтесово Красноярского края полицейские убили медведя

В Енисейском районе полицейским пришлось застрелить медведя, который вышел на улицу поселка Подтесово. Ранее жители поселка неоднократно сообщали о том, что хищник выходит к населенному пункту, именно поэтому было принято решение обезвредить медведя.

По сообщениям местных жителей, зверь поедал ягоду на огородах, а также черемуху на улице.

«Решение принято сотрудниками полиции в связи с тем, что ранее неоднократно регистрировались сообщения о выходе хищника в данный населенный пункт. Кроме того, накануне в городе Лесосибирске вышедший из леса медведь нанес тяжкие повреждения мужчине, который в данный момент находится в больнице», — объяснили в пресс-службе ГУ МВД по краю.