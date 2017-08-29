В Приморье задержан опустошитель гаражных боксов
След преступника взяла служебная собака.
След преступника взяла служебная собака.
В отдел полиции в течение трех месяцев в
В ходе осмотра последнего происшествия в состав
Полицейские задержали злоумышленника, который дал признательные показания. Задержанный сознался в совершении 8 краж в городе
По данному факту были возбуждены уголовные дела. Суммарная сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 1 млн рублей.
На период следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.