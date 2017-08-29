В Приморье задержан опустошитель гаражных боксов

В отдел полиции в течение трех месяцев в Спасске-Дальнем было зарегистрировано около десятка краж из гаражных боксов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В ходе осмотра последнего происшествия в состав следственно-оперативной группы вошли кинолог со служебной собакой по кличке Виктория. Овчарка уверенно взяла след подозреваемого и привела полицейских к автомашине, за рулем которой находился 24-летний житель Уссурийска.

Полицейские задержали злоумышленника, который дал признательные показания. Задержанный сознался в совершении 8 краж в городе Спасск-Дальний и 10 — в городе Уссурийске. Мужчина рассказал, что в течение трех месяцев брал в аренду автомашины и приезжал в Спасск-Дальний с целью совершения краж из гаражных боксов. Добычей подозреваемого стали палатки, лодки, инструменты. Похищенное злоумышленник сбывал в городе Уссурийске.

По данному факту были возбуждены уголовные дела. Суммарная сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 1 млн рублей.