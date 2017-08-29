В Омске на Труда водитель маршрутки повалил пассажиров в салоне — пострадал ребенок
Инцидент произошел вечером в минувший понедельник, 28 августа, в Ленинском округе.
Инцидент произошел вечером в минувший понедельник, 28 августа, в Ленинском округе.
По данным омской Госавтоинспекции, 52-летний водитель автобуса ПАЗ ехал по маршруту № 399 со стороны 12-й Пролетарской в сторону ул. Сухой пролет. В районе дома № 74 по улице Труда он резко затормозил,
В результате ДТП пострадали 48-летняя женщина и 5-летний мальчик. Им понадобилась помощь медиков. Всего в салоне находилось семь пассажиров.
По факту произошедшего проводится проверка.