От чего умер убийца Яны Перчаткиной?
Душегубу светил пожизненный срок.
Душегубу светил пожизненный срок.
Председатель Общественной наблюдательной комиссии Башкирии Олег Галин:
«При ознакомлении с документами, опросе врача учреждения установлено, что Андрей Перов поступил в хирургическое отделение филиала “Больница” медсанчасти ФСИН 13 июля из СИЗО-1 с диагнозом: рубцовое сужение пищевода. Жалобы на слабость, рвоту после приёма пищи и жидкости. С 28 мая находился на лечении в гастроэнтерологическом отделении Белорецкой ЦРБ. После взятия под стражу — в филиале “Больницы”. На фоне отрицательной динамики 1 августа прооперирован, затем ему проведена трансфузия свежезамороженной плазмы. Находился в палате интенсивной терапии. 14 августа — ухудшение состояния, нарушение свёртываемости крови. В 23 часа констатирована клиническая смерть. Реанимационные мероприятия не помогли».
Следственным комитетом республики проводится доследственная проверка, назначена
В соответствии с п.4 ст. 24 УПК РФ смерть подозреваемого или обвиняемого является основанием для прекращения уголовного дела.
Напомним, тело 9-летней девочки обнаружили 1 июня в подполе хозпостройки на ул. Фурманова, 2 в городе Белорецке. Андрей Перов арендовал этот дом, находящийся в одном километре от места, где она исчезла 3 мая утром по дороге в школу. После её убийства 4 мая 38-летний мужчина, решив покончить жизнь самоубийством, выпил раствор электролита.