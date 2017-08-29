От чего умер убийца Яны Перчаткиной?

«При ознакомлении с документами, опросе врача учреждения установлено, что Андрей Перов поступил в хирургическое отделение филиала “Больница” медсанчасти ФСИН 13 июля из СИЗО-1 с диагнозом: рубцовое сужение пищевода. Жалобы на слабость, рвоту после приёма пищи и жидкости. С 28 мая находился на лечении в гастроэнтерологическом отделении Белорецкой ЦРБ. После взятия под стражу — в филиале “Больницы”. На фоне отрицательной динамики 1 августа прооперирован, затем ему проведена трансфузия свежезамороженной плазмы. Находился в палате интенсивной терапии. 14 августа — ухудшение состояния, нарушение свёртываемости крови. В 23 часа констатирована клиническая смерть. Реанимационные мероприятия не помогли».