Житель Челябинска осужден на семь лет за ограбление почты

Источник: РИА Новости

По данным суда, 18 сентября 2015 года Череповский, Чернов и еще один мужчина совершили разбойное нападение на почтовое отделение № 28 в Советском районе Челябинска. Соучастники, закрыв лица, с обрезом охотничьего ружья и монтировкой забежали в почтовое отделение, где Череповский монтировкой разбил стеклянное ограждение, за которым находился кассир. Перепрыгнув через стол и замахнувшись на кассира монтировкой, он потребовал передать ему деньги, в итоге было похищено 857,5 тысячи рублей. Чернов в это время находился у входа и контролировал сотрудников почты и посетителей, после получения денег преступники скрылись.

Суд уточняет, что в 2016 году Череповский был осужден на 7 лет лишения свободы в колонии особого режима.

«Советским районным судом Челябинска Чернову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Также судом было взыскано с Чернова в пользу «Почты России» в счет возмещения причиненного материального ущерба 857,5 тысячи рублей, которая будет в солидарном порядке взыскиваться и с осужденного Череповского, уточняется в сообщении.