В получении взятки подозревают главврача психиатрической больницы в Черемхово
Уголовное дело возбуждено в отношении главного врача Черемховской областной психиатрической больницы, которую подозревают в получении взятки.
Уголовное дело возбуждено в отношении главного врача Черемховской областной психиатрической больницы, которую подозревают в получении взятки.
Как сообщает 29 августа 2017 года
Правоохранители просят граждан, которые также были вынуждены материально стимулировать главврача для размещения больных в стационар, звонить по телефонам в Иркутске: 8 (3952)25−71−55, 21−68−88, 8−924−601−85−94.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения — домашний арест. Сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на выявление коррупционных преступлений, которые она могла совершить.
В рамках расследования указанного уголовного дела будет дана правовая оценка действиям посредников, участвовавших в даче взятки должностному лицу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом, в размере до тридцатикратной суммы взятки, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет или без такового.