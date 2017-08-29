В получении взятки подозревают главврача психиатрической больницы в Черемхово

Как сообщает 29 августа 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, следователи и полицейские установили, что с апреля по июль этого года она получила от местного жителя 40 тыс. рублей за прием и дальнейшее содержание на стационарном лечении его родственника. Как уточняет пресс-служба ГУ МВД России по региону, полицейские не исключают, что выявленный эпизод в деятельности подозреваемой мог быть не единственным.

Правоохранители просят граждан, которые также были вынуждены материально стимулировать главврача для размещения больных в стационар, звонить по телефонам в Иркутске: 8 (3952)25−71−55, 21−68−88, 8−924−601−85−94.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения — домашний арест. Сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на выявление коррупционных преступлений, которые она могла совершить.