Источник: генерал, чье имя фигурирует в деле Улюкаева, уходит из ФСБ
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Бывший заместитель начальника Управления собственной безопасности ФСБ генерал Олег Феоктистов, чье имя фигурирует в деле
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Бывший заместитель начальника Управления собственной безопасности ФСБ генерал Олег Феоктистов, чье имя фигурирует в деле
«Решение (об увольнении Феоктистова из ФСБ) принято, готовится соответствующий приказ», — сказал один из собеседников агентства, отметив, что тот был одним из «опытнейших профессионалов» в ФСБ.
Другой источник РИА Новости в правоохранительной системе подтвердил информацию об увольнении Феоктистова.
«Да, выход на пенсию бывает неожиданный», — сказал он.
Официальным комментарием ФСБ РИА Новости не располагает.
Генерал Олег Феоктистов, по сообщениям СМИ, до августа 2016 года занимал должность заместителя руководителя УСБ ФСБ, а затем возглавил службу безопасности «Роснефти» и стал
Чем известен генерал
Генерал Феоктистов стал известен после ряда громких уголовных дел, оперативное сопровождение которых вела возглавляемая им 6-я служба УСБ ФСБ. Одним из последних его фамилию назвал бывший министр Улюкаев. На первом же судебном заседании при рассмотрении уголовного дела в отношении него по обвинению в вымогательстве взятки в 2 миллионов долларов у «Роснефти»
Кроме того, имя Феоктистова как заинтересованное лицо в его уголовном преследовании называл
По данным СМИ и опрошенных РИА Новости источников, УСБ ФСБ вело, в том числе, оперативное сопровождение дела о взяточничестве теперь уже бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых,