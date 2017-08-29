Источник: генерал, чье имя фигурирует в деле Улюкаева, уходит из ФСБ

Источник: РИА "Новости"

«Решение (об увольнении Феоктистова из ФСБ) принято, готовится соответствующий приказ», — сказал один из собеседников агентства, отметив, что тот был одним из «опытнейших профессионалов» в ФСБ.

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Другой источник РИА Новости в правоохранительной системе подтвердил информацию об увольнении Феоктистова.

«Да, выход на пенсию бывает неожиданный», — сказал он.

Официальным комментарием ФСБ РИА Новости не располагает.

Генерал Олег Феоктистов, по сообщениям СМИ, до августа 2016 года занимал должность заместителя руководителя УСБ ФСБ, а затем возглавил службу безопасности «Роснефти» и стал вице-президентом компании. А в марте нынешнего года глава нефтяной компании Игорь Сечин сообщил, что Феоктистов вернулся на службу в ФСБ.

Чем известен генерал

Генерал Феоктистов стал известен после ряда громких уголовных дел, оперативное сопровождение которых вела возглавляемая им 6-я служба УСБ ФСБ. Одним из последних его фамилию назвал бывший министр Улюкаев. На первом же судебном заседании при рассмотрении уголовного дела в отношении него по обвинению в вымогательстве взятки в 2 миллионов долларов у «Роснефти» экс-министр заявил, что в отношении него главой нефтяной компании Игорем Сечиным и Олегом Феоктистовым была организована «провокация взятки».

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Кроме того, имя Феоктистова как заинтересованное лицо в его уголовном преследовании называл экс-глава ГУЭБиПК Денис Сугробов, осужденный за превышение полномочий и создание из своих сотрудников преступного сообщества.