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10:37 (мск), источник: РИА Новости

Источник: генерал, чье имя фигурирует в деле Улюкаева, уходит из ФСБ

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Бывший заместитель начальника Управления собственной безопасности ФСБ генерал Олег Феоктистов, чье имя фигурирует в деле экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, выходит на пенсию. Об этом РИА Новости рассказали два источника в правоохранительной системе, знакомые с ситуацией.

Источник: РИА "Новости"

«Решение (об увольнении Феоктистова из ФСБ) принято, готовится соответствующий приказ», — сказал один из собеседников агентства, отметив, что тот был одним из «опытнейших профессионалов» в ФСБ.

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Другой источник РИА Новости в правоохранительной системе подтвердил информацию об увольнении Феоктистова.

«Да, выход на пенсию бывает неожиданный», — сказал он.

Официальным комментарием ФСБ РИА Новости не располагает.

Генерал Олег Феоктистов, по сообщениям СМИ, до августа 2016 года занимал должность заместителя руководителя УСБ ФСБ, а затем возглавил службу безопасности «Роснефти» и стал вице-президентом компании. А в марте нынешнего года глава нефтяной компании Игорь Сечин сообщил, что Феоктистов вернулся на службу в ФСБ.

Чем известен генерал

Генерал Феоктистов стал известен после ряда громких уголовных дел, оперативное сопровождение которых вела возглавляемая им 6-я служба УСБ ФСБ. Одним из последних его фамилию назвал бывший министр Улюкаев. На первом же судебном заседании при рассмотрении уголовного дела в отношении него по обвинению в вымогательстве взятки в 2 миллионов долларов у «Роснефти» экс-министр заявил, что в отношении него главой нефтяной компании Игорем Сечиным и Олегом Феоктистовым была организована «провокация взятки».

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Кроме того, имя Феоктистова как заинтересованное лицо в его уголовном преследовании называл экс-глава ГУЭБиПК Денис Сугробов, осужденный за превышение полномочий и создание из своих сотрудников преступного сообщества.

По данным СМИ и опрошенных РИА Новости источников, УСБ ФСБ вело, в том числе, оперативное сопровождение дела о взяточничестве теперь уже бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, экс-губернатора Коми Вячеслава Гайзера, обвиненного в создании преступного сообщества, главы холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко, экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина.

Улюкаев: взятку спровоцировали ФСБ и Сечин
Во время загрузки произошла ошибка.
16 августа© Ньюстюб
6 комментариевк этой статье
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Комментарии6
Комментарии
6
Валерий Харламов
Мое мнение подстава чистейшей воды. Правда сделано как-то фуфлыжно, если хотели убрать Улюкаева, белыми нитками шито. Как бы я не относился к Улюкаеву, он...
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