Пропавшего в горах Сочи туриста четвертый день ищут спасатели
Мужчина пропал в районе поселка Медовеевка в Сочи.
Мужчина пропал в районе поселка Медовеевка в Сочи.
О потерявшемся рассказал таксист, который должен был встретить туриста на машине. По словам перевозчика, турист попросил ждать его на машине в районе поселка Медовеевка, но в оговоренное время так и не появился. Прождав клиента несколько часов, таксист, заподозрив, что парень мог заблудиться в лесах, обратился к спасателям.
«По предварительной информации, пропавший — 37-летний житель Москвы. Сегодня спасатели ЮРПСО МЧС продолжают искать туриста в