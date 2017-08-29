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10:47 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Пропавшего в горах Сочи туриста четвертый день ищут спасатели

Мужчина пропал в районе поселка Медовеевка в Сочи.

О потерявшемся рассказал таксист, который должен был встретить туриста на машине. По словам перевозчика, турист попросил ждать его на машине в районе поселка Медовеевка, но в оговоренное время так и не появился. Прождав клиента несколько часов, таксист, заподозрив, что парень мог заблудиться в лесах, обратился к спасателям.

«По предварительной информации, пропавший — 37-летний житель Москвы. Сегодня спасатели ЮРПСО МЧС продолжают искать туриста в горно-лесной местности в районе массива Ачишхо. На данный момент к поиску привлечено 11 человек, в том числе, 2 кинолога», — сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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