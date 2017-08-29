Пропавшего в горах Сочи туриста четвертый день ищут спасатели

О потерявшемся рассказал таксист, который должен был встретить туриста на машине. По словам перевозчика, турист попросил ждать его на машине в районе поселка Медовеевка, но в оговоренное время так и не появился. Прождав клиента несколько часов, таксист, заподозрив, что парень мог заблудиться в лесах, обратился к спасателям.