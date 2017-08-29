На подростков, спаливших лесополосу в Волгограде, завели уголовное дело

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, как выяснили следователи, огонь уничтожил боле 500 метров лесных насаждений. Подростки утроили пожар ради забавы. Они подожгли девять участков лесополосы, расположенной по улице Землячки. Возгорание вовремя было замечено, поэтому оно не успело распространиться. Огонь потушили представители спецслужб и местные жители. По данным регионального ГУ МВД, поджигателей зафиксировала камера видеорегистратора одного из автомобилей. Один из злоумышленников сейчас задержан, второй находится в розыске.