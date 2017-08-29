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10:57 (мск), источник: АиФ Волгоград

На подростков, спаливших лесополосу в Волгограде, завели уголовное дело

Правоохранители возбудил уголовное дело в отношении подростков 15 и 17 лет, спаливших лесопосадку в Дзержинском районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, как выяснили следователи, огонь уничтожил боле 500 метров лесных насаждений. Подростки утроили пожар ради забавы. Они подожгли девять участков лесополосы, расположенной по улице Землячки. Возгорание вовремя было замечено, поэтому оно не успело распространиться. Огонь потушили представители спецслужб и местные жители. По данным регионального ГУ МВД, поджигателей зафиксировала камера видеорегистратора одного из автомобилей. Один из злоумышленников сейчас задержан, второй находится в розыске.

Добавим, что подросткам вменяют статью 20.4 КоАП РФ, предусматривающую штраф до 4 000 рублей, а также статью 261 УК РФ за которую им может грозить штраф до миллиона рублей и даже до восьми лет колонии.

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