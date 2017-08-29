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10:28 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре на Мехзаводе внедорожник повалил на себя столб

Уходя от столкновения «Ниссан» выехал на обочину и врезался в столб.

В понедельник, 28 августа, примерно в 17:30 около ДК «Октябрь» в поселке Мехзавод в Красноглинском районе Самары произошла серьезная авария. Как сообщает группа «ДТП 163 Самара», там внедорожник протаранил столб.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам очевидцев, водитель «Газели», не включив поворотник, начал поворачивать, а водитель автомобиля «Ниссан» в этот момент пошел на обгон. Уходя от столкновения с «Газелью» он выехал на обочину, врезался в столб и опрокинул его на себя. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

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