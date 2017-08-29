В Самаре на Мехзаводе внедорожник повалил на себя столб

В понедельник, 28 августа, примерно в 17:30 около ДК «Октябрь» в поселке Мехзавод в Красноглинском районе Самары произошла серьезная авария. Как сообщает группа «ДТП 163 Самара», там внедорожник протаранил столб.

По словам очевидцев, водитель «Газели», не включив поворотник, начал поворачивать, а водитель автомобиля «Ниссан» в этот момент пошел на обгон. Уходя от столкновения с «Газелью» он выехал на обочину, врезался в столб и опрокинул его на себя. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.