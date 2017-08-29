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10:49 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Заведующую реанимацией будут судить за смерть пациентки в Нижнем Новгороде

В результате медицинских процедур у пациентки была повреждена межреберная артерия.

Нижегородским областным судом рассмотрено апелляционное представление прокурора на оправдательный приговор в отношении врача одной из нижегородских больниц. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

По версии следствия, жительница Нижнего Новгорода, являясь заведующей отделением анестезиологии — реанимации, в результате врачебной ошибки по неосторожности причинила смерть своей 30-летней пациентке.

Так, при возникшей в ходе лечения необходимости проведения пациентке определенных медицинских процедур, врачом была нарушена техника их выполнения. В результате была повреждена межреберная артерия потерпевшей, что привело к ее смерти.

Суд первой инстанции, согласившись с мнением подсудимой, не признавшей своей вины, указал, что к смерти потерпевшей она не имеет отношения.

Посчитав вынесенный приговор несправедливым, государственный обвинитель, а также родственники погибшей обжаловали приговор в апелляционном порядке, поставив вопрос о его отмене.

Суд апелляционной инстанции, разделив мнение прокурора и потерпевших, отменил незаконный оправдательный приговор и направил материалы уголовного дела на новое судебное рассмотрение.

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