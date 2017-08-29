Генконсульство США в Петербурге облили краской

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Американское консульство в Петербурге подверглось нападению хулиганов. Неизвестные на «Мерседесе» темно-синего цвета ехали ночью вдоль Фурштатской улицы от Литейного проспекта. Когда машина поравнялась со зданием генконсульства США, двери «Мерседеса» открылись, и кто-то из пассажиров бросил оттуда стакан с краской.

Часть краски попала на фасад здания генконсульства, еще часть — на заднее левое крыло автомобиля BMW X5, припаркованного рядом, также принадлежавшего генконсульству, пишет Федеральное агентство новостей.

После чего дверь «Мерседеса» закрылась, и злоумышленники скрылись с места происшествия. Полицейские проверили номера машины вандалов.

Оказалось, что Mercedes Benz зарегистрирован на безработного гражданина Таджикистана, проживающего в Петербурге.