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10:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Генконсульство США в Петербурге облили краской

Вандалы скрылись на синем «Мерседесе».

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Американское консульство в Петербурге подверглось нападению хулиганов. Неизвестные на «Мерседесе» темно-синего цвета ехали ночью вдоль Фурштатской улицы от Литейного проспекта. Когда машина поравнялась со зданием генконсульства США, двери «Мерседеса» открылись, и кто-то из пассажиров бросил оттуда стакан с краской.

Часть краски попала на фасад здания генконсульства, еще часть — на заднее левое крыло автомобиля BMW X5, припаркованного рядом, также принадлежавшего генконсульству, пишет Федеральное агентство новостей.

После чего дверь «Мерседеса» закрылась, и злоумышленники скрылись с места происшествия. Полицейские проверили номера машины вандалов.

Оказалось, что Mercedes Benz зарегистрирован на безработного гражданина Таджикистана, проживающего в Петербурге.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и разыскивают хозяина иномарки.

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