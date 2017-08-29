Генконсульство США в Петербурге облили краской
Вандалы скрылись на синем «Мерседесе».
Вандалы скрылись на синем «Мерседесе».
Американское консульство в Петербурге подверглось нападению хулиганов. Неизвестные на «Мерседесе»
Часть краски попала на фасад здания генконсульства, еще часть — на заднее левое крыло автомобиля BMW X5, припаркованного рядом, также принадлежавшего генконсульству, пишет Федеральное агентство новостей.
После чего дверь «Мерседеса» закрылась, и злоумышленники скрылись с места происшествия. Полицейские проверили номера машины вандалов.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и разыскивают хозяина иномарки.