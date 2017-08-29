На КАДе столкнулись четыре автомобиля, два человека пострадали

Как информирует городской ГУ МЧС, в 21−40 на 112-м километре кольца столкнулись два ВАЗа — «семёрка» и «десятка», а также «Опель» и «Форд».

Причиной ДТП, по предварительной версии, стала остановка одного из «ВАЗов — в машине закончился бензин.

В него врезался «Форд». После этого «Жигули» протаранили ещё две легковушки.

Пострадали три человека — водитель и пассажиры «Жигулей», это мужчины 1991, 1995 и 1997 годов рождения. По свидетельствам очевидцев, двоих пострадавших извлекали из искореженного авто, срезав крышу. Все чудом остались живы.