Мосгорсуд вынесет решение по продлению ареста экс-мэра Владивостока сегодня

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 29 августа, PrimaMedia.

Московский городской суд сегодня, 29 августа, решит вопрос о продлении срока содержания под стражей отстраненного мэра Владивостока Игоря Пушкарева, который обвиняется в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Также суд примет решение о продлении ареста бывшего директора МУПВ «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова, который проходит по делу Пушкарева подельником, сообщает ИА PrimaMedia.

К рассмотрению вопроса о продлении срока ареста Пушкарева и Лушникова суд приступил накануне, 28 августа. Огласить решение должны сегодня.

Ранее Генпрокуратура заявила иск на сумму более 614 млн рублей к фигурантам дела Игоря Пушкарева. По версии следствия, в период с 2009 года по 2016 год Пушкарев, занимая должность мэра Владивостока, обеспечил приобретение строительных материалов подведомственным администрации города МУПВ «Дороги Владивостока» в подконтрольных его близким родственникам обществах, входящих в группу компаний «Востокцемент».

При этом МУПВ «Дороги Владивостока» приобретали строительные материалы только у компаний «Востокцемент» за счет денежных средств, получаемых из администрации города по муниципальным контрактам. За совершение указанных незаконных действий Пушкарёв получил от своего родного брата, генерального директора компании «Востокцемент» Андрея Пушкарева, обвиняемого в даче взятки и коммерческом подкупе, лично и через своих доверенных лиц взятку в виде денег, иного имущества, незаконного оказания ему услуг имущественного характера, на общую сумму более 75 млн рублей. В свою очередь Лушников участвовал в преступной схеме не бескорыстно, а за получаемое от братьев Пушкаревых незаконное денежное вознаграждение.

В результате противоправных действий соучастников со счетов МУПВ «Дороги Владивостока» на счета обществ группы компаний «Востокцемент» за указанный период в общей сложности было перечислено более 1,2 млрд рублей в качестве оплаты за поставленные строительные материалы, а близкие родственники Пушкарева получили от группы компаний «Востокцемент» дивиденды на общую сумму более 500 млн рублей, утверждает СК РФ.