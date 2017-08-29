В Екатеринбурге до суда дошло дело об убийстве сотрудницы Россельхозбанка

Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Екатеринбурга, обвиняемого в убийстве сотрудницы Россельхозбанка. В ближайшее время материалы будут переданы в суд, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По данным следствия, вечером 5 августа 2016 года 32-летняя Дарья Тягунова ушла из дома после ссоры с сожителем. В тот день она познакомилась с обвиняемым и отправилась к нему домой — на улицу Бардина. Спустя некоторое время хозяин и гостья поссорились. Мужчина расправился с девушкой и вывез ее тело в безлюдное место.