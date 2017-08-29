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10:52 (мск), источник: НТА-Приволжье

Мужчина погиб на пожаре в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о пожаре в квартире четырехэтажного дома на пр. Ильича (Автозаводский район, Нижний Новгород) поступило в ведомство в 13:10 28 августа.

Согласно информации, прибывшие пожарно-спасательные подразделения эвакуировали по лестничным маршам 12 жильцов дома, в том числе 4 детей. Никто из них не пострадал. Силами 1-го звена газодымозащитной службы была проведена проверка квартиры, где произошел пожар.

В одной из комнат было обнаружено тело погибшего родственника хозяйки — 41-летнего мужчины. В результате пожара обгорело домашнее имущество в квартире на площади 5 кв.м. Причиной пожара стала неосторожность при курении в нетрезвом состоянии погибшего мужчины. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 38 человек личного состава и 10 единиц техники.

Ранее сообщалось, что накануне 50 человек эвакуировали из многоэтажного дома в Автозаводском районе Нижнего Новгорода из-за пожара.

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