Мужчина погиб на пожаре в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

Согласно информации, прибывшие пожарно-спасательные подразделения эвакуировали по лестничным маршам 12 жильцов дома, в том числе 4 детей. Никто из них не пострадал. Силами 1-го звена газодымозащитной службы была проведена проверка квартиры, где произошел пожар.

В одной из комнат было обнаружено тело погибшего родственника хозяйки — 41-летнего мужчины. В результате пожара обгорело домашнее имущество в квартире на площади 5 кв.м. Причиной пожара стала неосторожность при курении в нетрезвом состоянии погибшего мужчины. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 38 человек личного состава и 10 единиц техники.