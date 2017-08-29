Один человек погиб в ДТП на юго‑западе Москвы
РИАМО — 29 авг. Один человек скончался в результате наезда автомобиля на препятствие на Аминьевском шоссе в Москве, сообщил РИАМО во вторник представитель
РИАМО — 29 авг. Один человек скончался в результате наезда автомобиля на препятствие на Аминьевском шоссе в Москве, сообщил РИАМО во вторник представитель
«Вчера вечером на Аминьевском шоссе в районе владения 15 автомобиль совершил наезд на препятствие. В результате один человек погиб», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в настоящее время по факту ДТП проводится проверка.