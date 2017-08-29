В сети появилось видео с умывающимся зеленкой таксистом
ХАБАРОВСК, 29 авг — РИА Новости. Видеоролик, на котором мужчина, похожий на умывшего зеленкой девушек хабаровского таксиста, сам умывается зеленкой, появилось в интернете во вторник.
ХАБАРОВСК, 29 авг — РИА Новости. Видеоролик, на котором мужчина, похожий на умывшего зеленкой девушек хабаровского таксиста, сам умывается зеленкой, появилось в интернете во вторник.
«Нашумевшее видео с таксистами, которые издевались над подростками за то, что они не заплатили за проезд… Вот тот самый таксист,
Человек за кадром говорит, что «ведете себя как звери».
Ранее сообщалось, что в интернете было выложено видео, на котором таксист заставляет девушку умываться зеленкой. Вторая девушка с уже зеленым лицом закрывается воротом кофты. Ролик получил широкий общественный резонанс. Полиция начала проверку. Диспетчерская служба такси уволила этого водителя.
Во вторник начальник
Мужчина является безработным, частным извозом начал заниматься недавно, машину взял в аренду.
Личности пассажиров полиция устанавливает.