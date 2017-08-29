Выживший после покушения в Уфе экс-полицейский имеет награды за службу в Чечне
Пострадавший при покушении бывший сотрудник полиции ранее прошел Чечню и имел множество поощрений от начальства.
Пострадавший при покушении бывший сотрудник полиции ранее прошел Чечню и имел множество поощрений от начальства.
Стало известно, за что он был уволен из полиции в 2012 году.
Напомним, вчера днем на улице Армавирской в Уфе взорвался автомобиль Kia Spectra
В сентябре 2012 года полицейский был привлечен к дисциплинарной ответственности «за грубое нарушение требований Федеральных законов “О полиции” 2011 года, “Об
Как выяснилось, причиной увольнения, согласно документам суда, стало «низкое качество проводимой работы по выявлению преступлений, связанных с организованными формами преступности, и слабое агентурное проникновение в криминальную среду». Уволенный не согласился с таким решением начальства и обжаловал его в нескольких судебных инстанциях, дойдя даже до Верховного суда РФ. В итоге ему удалось восстановиться на работе.
Также стало известно, что у пострадавшего богатый послужной список: он, в частности, участвовал в боевых действиях на Кавказе. Так, его наградили медалями «За службу на Северном Кавказе», «Участник боевых действий на Северном Кавказе», «Участник контртеррористической операции на Кавказе», «Жукова», «За ратную доблесть», а также нагрудными знаками «За верность долгу», «200 лет МВД России». Кроме того, у пострадавшего 8 поощрений. Дисциплинарных взысканий на момент увольнения не имел.