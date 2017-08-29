В Екатеринбурге из-за ДТП встало движение у ЦПКиО

29 августа 2017 года в Екатеринбурге из-за двух ДТП скопилась большая пробка в Базовом переулке. Видео с места происшествия в соцсети выложили очевидцы.

«Снова огромная пробка. Впереди авария у жд переезда», «Мотоцикл в поло впилился. Поло в правой полосе», «Там две аварии, дедуля на уазе и мотоциклисты», — пишут очевидцы в группе «Инцидент. Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.).

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