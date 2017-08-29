В Екатеринбурге из-за ДТП встало движение у ЦПКиО
О пострадавших не сообщается.
О пострадавших не сообщается.
29 августа 2017 года в Екатеринбурге
«Снова огромная пробка. Впереди авария у жд переезда», «Мотоцикл в поло впилился. Поло в правой полосе», «Там две аварии, дедуля на уазе и мотоциклисты», — пишут очевидцы в группе «Инцидент. Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.).
В отделении пропаганды городской ГИБДД сообщили «Уралинформбюро», что не располагают информацией об авариях. Вероятнее всего, обошлось без пострадавших.