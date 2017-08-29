Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: украинские моряки рассмешили Интернет своей новой формой
Глава МИД Германии «язвительно» отчитался об ужине с Путиным
Фигурист Жулин назвал возможную причину ухода Липницкой из спорта
Личный опыт: «Как я стала жертвой сговора владельца с агентом»
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
"Смотреть противно": пользователи о снятом Королёвой клипе
СМИ узнали ответ РФ на присутствие США на Украине
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Сенатор поведал о ответе РФ на военное присутствие США на Украине
Ани Лорак показала фигуру в бикини Armani
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
10:53 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге из-за ДТП встало движение у ЦПКиО

О пострадавших не сообщается.

29 августа 2017 года в Екатеринбурге из-за двух ДТП скопилась большая пробка в Базовом переулке. Видео с места происшествия в соцсети выложили очевидцы.

«Снова огромная пробка. Впереди авария у жд переезда», «Мотоцикл в поло впилился. Поло в правой полосе», «Там две аварии, дедуля на уазе и мотоциклисты», — пишут очевидцы в группе «Инцидент. Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.).

Во время загрузки произошла ошибка.

В отделении пропаганды городской ГИБДД сообщили «Уралинформбюро», что не располагают информацией об авариях. Вероятнее всего, обошлось без пострадавших.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Екатеринбургский ЖК "Северное сияние" пополнился новым домом
Совбез ООН обсудит ракетный пуск КНДР на экстренном заседании
Путин проведет урок целеполагания
СМИ: генерал, чье имя фигурирует в деле Улюкаева, уходит из ФСБ
Шарапова победила вторую «ракетку» мира на старте US Open
Генпрокуратура указала Росгидромету на неточные прогнозы погоды
«Ъ»: газету «Красная звезда» готовят к переформатированию
Новый эпизод «Игры престолов» побил рекорд по просмотрам
Спорт
Куда уйдет Дзюба? Сколько стоит Смолов? Подробности Стали известны детали двух самых главных трансферов финишного отрезка летнего трансферного окна
Авто
Как выглядит Ferrari, которую на 40 лет забыли в гараже (фото) Уникальный автомобиль, выпущенный полвека назад ограниченным тиражом, пустят с молотка за за 2 000 000 евро
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х Когда-то все подростки взахлеб смотрели сериалы вроде «Сплетницы», «Баффи» и «Дневников вампира», а девочки, конечно, мечтали походить на их героинь. Как сейчас выглядят и чем занимаются бывшие кумиры?
Недвижимость
Петербург занялся стройкой долгожданных станций метро
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Леди
Искусство в тренде: примерь украшения с легендарных картин На героинь сегодняшней статьи смотреть очень интересно, а разглядывать их серьги и жемчужные колье — отдельное удовольствие
Дети
Новорожденный сын Эдгарда Запашного попал в реанимацию Дрессировщик рассказал о состоянии малыша.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь