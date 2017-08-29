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11:12 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе из-за пожара в девятиэтажке эвакуировали 25 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости (Крым). В Симферополе из-за пожара на шестом этаже девятиэтажного дома было эвакуировано 25 жильцов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

Как отмечают в ведомстве, о возгорании жители дома сообщили спасателям около часа ночи. Прибывшие на место «огнеборцы» выяснили, что очаг пожара находится на балконе квартиры на шестом этаже и может перекинуться на всю квартиру, и охватить огнем соседние жилые помещения. В ходе разведки в самой горящей квартире никого не обнаружили, в тоже время спасатели эвакуировали из задымленного здания 25 соседей «погорельцев».

Примерно через час пожар был потушен. Общая площадь составила пять квадратных метров, огнем уничтожены рамы балкона и личные вещи, которые там хранились. Причину возгорания в ближайшее время должны выяснить эксперты.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым) ночью 24 августа в Керчи из-за возгорания в электрощитах спасателям пришлось эвакуировать 31 жителя пятиэтажки.

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