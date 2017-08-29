В Симферополе из-за пожара в девятиэтажке эвакуировали 25 человек

Как отмечают в ведомстве, о возгорании жители дома сообщили спасателям около часа ночи. Прибывшие на место «огнеборцы» выяснили, что очаг пожара находится на балконе квартиры на шестом этаже и может перекинуться на всю квартиру, и охватить огнем соседние жилые помещения. В ходе разведки в самой горящей квартире никого не обнаружили, в тоже время спасатели эвакуировали из задымленного здания 25 соседей «погорельцев».