В Симферополе из-за пожара в девятиэтажке эвакуировали 25 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости (Крым). В Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости (Крым). В Симферополе
Как отмечают в ведомстве, о возгорании жители дома сообщили спасателям около часа ночи. Прибывшие на место «огнеборцы» выяснили, что очаг пожара находится на балконе квартиры на шестом этаже и может перекинуться на всю квартиру, и охватить огнем соседние жилые помещения. В ходе разведки в самой горящей квартире никого не обнаружили, в тоже время спасатели эвакуировали из задымленного здания 25 соседей «погорельцев».
Примерно через час пожар был потушен. Общая площадь составила пять квадратных метров, огнем уничтожены рамы балкона и личные вещи, которые там хранились. Причину возгорания в ближайшее время должны выяснить эксперты.
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым) ночью 24 августа в Керчи