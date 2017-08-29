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11:16 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре за мошенничество и взятки будут судить судебных приставов и адвоката

Бывший судебный пристав-исполнитель предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество, а его коллега и адвокат — в посредничестве во взяточничестве.

Следственный отдел по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Центральному округу Краснодара УФССП по Краснодарскому краю, обвиняемого в покушении на мошенничество с использованием служебного положения. Кроме того, его коллеге и адвокату предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, в отношении местного жителя было возбуждено исполнительное производство в связи с неуплатой им алиментов. 9 декабря 2016 года мужчина обратился к судебному приставу-исполнителю по вопросу скорейшего снятия с него ограничений на выезд из России.

Введя мужчину в заблуждение, сотрудник УФССП сообщил, что готов снять арест за 150 тысяч рублей, которые необходимо передать через посредников — его коллегу и адвоката. Однако на тот момент каких-либо ограничений на выезд из страны не было.

О поступившем предложении мужчина сообщил в правоохранительные органы. 27 декабря в ходе личной встречи заявитель передал адвокату требуемую сумму денег. Спустя несколько часов адвокат встретилась с судебными приставами-исполнителями и передала каждому по 50 тысяч рублей, после чего все трое были задержаны.

Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

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