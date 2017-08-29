В Краснодаре за мошенничество и взятки будут судить судебных приставов и адвоката

Следственный отдел по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Центральному округу Краснодара УФССП по Краснодарскому краю, обвиняемого в покушении на мошенничество с использованием служебного положения. Кроме того, его коллеге и адвокату предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, в отношении местного жителя было возбуждено исполнительное производство в связи с неуплатой им алиментов. 9 декабря 2016 года мужчина обратился к судебному приставу-исполнителю по вопросу скорейшего снятия с него ограничений на выезд из России.

Введя мужчину в заблуждение, сотрудник УФССП сообщил, что готов снять арест за 150 тысяч рублей, которые необходимо передать через посредников — его коллегу и адвоката. Однако на тот момент каких-либо ограничений на выезд из страны не было.

О поступившем предложении мужчина сообщил в правоохранительные органы. 27 декабря в ходе личной встречи заявитель передал адвокату требуемую сумму денег. Спустя несколько часов адвокат встретилась с судебными приставами-исполнителями и передала каждому по 50 тысяч рублей, после чего все трое были задержаны.