Утром на ул. К. Маркса из окна бара «ХХХ» выпал мужчина
Во вторник, 29 августа, на ул. К. Маркса из окна бара «ХХХ» выпал мужчина. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.
Во вторник, 29 августа, на ул. К. Маркса из окна бара «ХХХ» выпал мужчина. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.
Инцидент произошёл около 5:30. По словам очевидцев, мужчина упал со второго этажа. У пострадавшего были судороги, травма головы и кровотечение из ушей. 22-летний мужчина впал в кому.
Прибывшие на место медики госпитализировали его с ушибом головного мозга и в состоянии алкогольного опьянения.