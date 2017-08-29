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11:10 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Лже-полицейские пошли под суд в Новосибирске

На протяжении 9 месяцев шестеро участников банды совершали разбои и вымогательства, рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Источник: Вести - Новосибирск

Лже-полицейские пошли под суд в Новосибирске, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По данным следствия, молодой человек создал преступную группировку, в состав которой вошли 6 человек. Он распределял обязанности членов банды с учетом навыков и личных качеств каждого.

Участники выдавали себя за сотрудников полиции — у них были поддельные удостоверения и оружие.

«В качестве объектов для нападения преступники подбирали лиц, употребляющих и сбывающих наркотические средства, судимых за сбыт наркотиков, рассчитывая на то, что они не будут обращаться в правоохранительные органы с заявлением о совершении в отношении них преступлений», — пояснили прокуроры.

Причиненный ущерб составил полмиллиона рублей.

Участники группировки обвиняются по нескольким статьям — разбой, вымогательство, похищение личных документов, а также — создание «устойчивой вооруженной группы».

Обвинительное заключение передано в областной суд.

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