Педагог получила условный срок за гибель шестилетнего мальчика в Свердловской области
Екатеринбург. 29 августа.
Екатеринбург. 29 августа.
Подсудимая приговорена к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Кроме того, суд взыскал с нее 100 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу родственников мальчика, говорится в
Следствие также внесло представление в адрес руководства школы, в которой работает подсудимая, отмечает
Установлено, что летом 2016 года осужденная была начальницей второй смены летнего оздоровительного лагеря, функционирующего в школе в поселке Лобва.
27 июня она отпустила домой детей, за которыми присматривала, раньше положенного времени, не уведомив об этом их родителей. В результате один из детей, шестилетний мальчик, отправился купаться на местную реку Лямпа.
«Находясь без надзора со стороны законных представителей или ответственных должностных лиц, ребенок зашел в реку и, не имея достаточных навыков плавания, утонул», — говорится в сообщении.