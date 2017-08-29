Педагог получила условный срок за гибель шестилетнего мальчика в Свердловской области

Подсудимая приговорена к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Кроме того, суд взыскал с нее 100 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу родственников мальчика, говорится в пресс-релизе.

Следствие также внесло представление в адрес руководства школы, в которой работает подсудимая, отмечает пресс-служба.

Установлено, что летом 2016 года осужденная была начальницей второй смены летнего оздоровительного лагеря, функционирующего в школе в поселке Лобва.

27 июня она отпустила домой детей, за которыми присматривала, раньше положенного времени, не уведомив об этом их родителей. В результате один из детей, шестилетний мальчик, отправился купаться на местную реку Лямпа.