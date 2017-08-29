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11:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Полицейских из Ильинского оштрафовали за дачу ложных показаний в суде

Прокуратура Ильинского района поддержала государственное обвинение в отношении полицейских, давших заведомо ложные показания по уголовному делу в целях помочь избежать уголовной ответственности своему сослуживцу.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, в июле 2017 года экс-сотрудник полиции признан Ильинским судом Пермского края виновным в применении насилия к потерпевшему с целью получения от него признания в совершении преступления. Однако в ходе судебного заседания трое сослуживцев осужденного дали показания о его непричастности к совершению преступления. В их отношении были возбуждены и расследованы уголовные дела по факту дачи заведомо ложных показаний.

Ильинским районным судом и Орджоникидзевским судом Перми двое полицейских признаны виновными в совершении данного преступления, им назначены штрафы в размере 25 и 30 тыс. руб.

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