Полицейских из Ильинского оштрафовали за дачу ложных показаний в суде

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, в июле 2017 года экс-сотрудник полиции признан Ильинским судом Пермского края виновным в применении насилия к потерпевшему с целью получения от него признания в совершении преступления. Однако в ходе судебного заседания трое сослуживцев осужденного дали показания о его непричастности к совершению преступления. В их отношении были возбуждены и расследованы уголовные дела по факту дачи заведомо ложных показаний.



Ильинским районным судом и Орджоникидзевским судом Перми двое полицейских признаны виновными в совершении данного преступления, им назначены штрафы в размере 25 и 30 тыс. руб.